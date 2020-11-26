نيفين القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد

أجرت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس زيارة لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع، كما افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد.

واستهلت السيدة/نيفين القباج الزيارة بتفقد حديقة ٣٠ يونيه بجوار مطار الخارجة، كما تفقدت مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمن السجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك.

كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد، كما قامت بزيارة مصنع للملابس ومركز التكوين المهني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يضم صناعات خشبية وأعمال لحام.

وشاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تسليم أجهزة العرائس لـ ٨٠ فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، في إطار مبادرة “دكان الفرحة ” بالشراكة مع صندوق “تحيا مصر”، وذلك بمقر الصالة المغطاة بالمحافظة.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذي تكلف ٢٥٠ مليون جنيه، حيث يتضمن استراحات ويشمل الإقامة والاعاشة مجانا للحالات وذويها ومزود بكافة الأجهزة الحديثة ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بني سويف.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذي يستهدف الحالات الأولى بالرعاية.

كما تفقدت أيضا أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة والتي قدمت المساعدات الطبية والاغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من ٥٠٠ مستفيد، وذلك في إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدي لفيروس كورونا.

وتم تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الجلدية والباطنة والاطفال والعظام الي جانب الادوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بكافة الاجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع عدد ١٠٠ كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للاسر المتضررة و ذلك في اولي مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الاحمر المصري.

وأشادت السيدة/ نيفين القباج بجهود التطوير المبذولة في المحافظة، مؤكدة أن علاقة الوزراء بالمحافظين علاقة وطيدة نظرا لما تقدمه المحليات من التسهيلات والشراكات التي يمكن تطويرها بالتعاون مع الوزارات.

وأضافت أن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلي في الوادي الجديد سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير مراكز التكوين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة في المحافظات.

وأكدت القباج أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تركز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادي بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التي تنعكس على خطة التنمية.

وخلال مشاركتها في تسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، دعت السيدة/ نيفين القباج الفتيات للدخول على منصة “مودة” والحصول على الكشف الطبي المناسب هن وأزواجهن قبل الزواج ، كما دعت لنشر التوعية ببرنامج “٢ كفاية” للحصول على التوعية اللازمة ببرامج تنظيم الأسرة وطرق التربية الإيجابية للأطفال.

وتعليقا على تفقد أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع شركة “فاركو للأدوية” والجمعية الشرعية، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بقافلة الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية، التي تم تعزيزها من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن هناك شراكة وطيدة بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة من أجل إعلاء صحة المواطنين، خاصة في المناطق النائية وللأسر غير القادرة ، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع الفقر من منظور متكامل يتضمن الجانب المادي والصحي والثقافي والاقتصادي.

وفي ختام الزيارة، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد والمركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومن جانب المركز الدكتورة إقبال عبد المنعم السمالوطي.

ويهدف البروتوكول لتقديم دراسات خاصة بإنشاء وحدة مصغرة داخل مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسرى على أن يقوم المركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين بتسويق منتجات ذوي الإعاقة بمركز التأهيل في معرضه الدائم بالقاهرة.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعة بني سويف ، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ، ومن جانب جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، حيث يركز البروتوكول على تدريب عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة ومراكزها المتخصصة.