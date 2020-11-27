حزب التجمع ينعي الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي توفي مساء امس الخميس ،لتفقد مصر أحد الحقوقيين الوطنيين الذي أثرى الحياة البحثية بالعديد من الدراسات والبحوث والتقارير الحقوقية ..ويتقدم “الحزب” إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة ،داعياً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ..

الفقيد ولد عام 1965 و شارك في الحركة الطلابية في الثمانيات، وأنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان، وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتي تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007. كما أن الراحل شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك شارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس و للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة ..وحاصل علي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.