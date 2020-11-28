مؤكدين أنه انتهى زمن “القيادي ابن الشركة”..”قطاع الأعمال”: تسوية المديونيات بداية تطوير الشركات التابعة

أكدت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات، أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات الحكومية لتسوية مديونيات على الشركات القابضة والتابعة لها، بقيمة تصل لنحو 32 مليار جنيه.

وأوضحت”عمر”، خلال مؤتمر ” قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة”، أنه تم توقيع بروتوكول بين القابضة للغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومي بقيمة 10.4 مليار جنيه، مشيرة إلى انه تم توقيع تسويات أيضا مع التأمينات الاجتماعية بقيمة 5.3 مليارات جنيه، و 13 مليار جنيه مع البترول، و 3.5 مليار جنيه مع الكهرباء.

وأضافت مساعد وزير قطاع الأعمال، أن الهدف من ذلك تسوية مديونيات تاريخية بأرقام كبيرة لجهات حكومية من خلال تبديلها بأراض غير مستغلة، موضحة أنه تم تحديد الأراضي للوزارات المعنية وجار حاليا اجراءات نقل الأراضي واتمام التسوية.

وتابعت “عمر” أن تعديلات قانون قطاع الأعمال تم إصداره عام 1991، حيث تم تعديل بعض المواد المهمة، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، ومنها ما يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات.

وعن المشاكل التي تواجه شركات قطاع الأعمال، أكدت “عمر” أن الشركات محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفي نفس التوقيت لدينا نقص في عدد العمالة الفنية، وهو ما رصدناه في بعض الشركات كشركات الأدوية، لذلك تسعي استراتيجية الوزارة إلى هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة.

وأوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات، أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتي يتم توريده إلى شركات القطاع، موضحة أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التي مرت بمراحل عديدة للتطوير، حيث تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن تطوير القطاع المصرفي ساعد على تخطي تداعيات كورونا، وأصبح القطاع داعما للاقتصاد، موضحا انه ساعد رؤية الدولة في النهضة الإنشائية وغيرها من مراحل التطوير.

وقال إن القطاع يعمل وبصورة كبيرة في تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال توفير التمويل اللازم لذلك، مؤكدا أن التحول الرقمى أصبح الآن ضرورة كبيرة لضمان استدامة المشروعات، قائلا:”لو مفيش فلوس للتطوير فإن النتيجة لذلك هو تصفية الشركات”.

وأوضح أن هناك شراكات كبيرة لتطوير عدد من الشركات أهمها مصر للألومنيوم وكيما أسوان.

وأوضح أن مفهوم القيادي يجب أن يكون “ابن الشركة”، أصبح قديما ولا يتماشى مع خطط التطوير ونظم الحوكمة الجديدة.

واما هشام ابو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير، فقد أكد ان سوء الإدارة كان السبب الرئيسي في فشل الشركات التابعة، مؤكدا أن التغيرات جاءت وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال، حيث انتظرنا تعديل القانون لتفعيل ذلك واستقطاب مجالس إدارة محترفة.

وتابع أن مديونيات الشركات التابعة لها مديونيات عند الدولة تقدر بـ٢.٥ مليار جنيه، فضلا عن تقارب النشاط لحوالي ١١شركة مقاولات تابعة وتم تنفيذ عملية الدمج.

وقال إن الشركات التابعة تمتلك حوالي ٢٧ ألف عامل، وهي قوة بشرية كبيرة، مؤكدا على ضرورة أن يكون لشركات قطاع الأعمال دور في المشروعات القومية والتي تتم الآن.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتى يتبع لها ٧ شركات، من شركات سياحة وشركات استثمار عقاري، أن تطوير الفنادق التابعة، يأتي من أجل مواكبة الفنادق العالمية، موضحة أن مشاكل السياحة خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات كورونا كبيرة جدا.

وتابعت، أن هناك خطة مستقبلية تتبعها الشركة القابضة من أجل تطوير الفنادق والشركات التابعة.

ومن جانبه أكد وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه لم يتم الان تحديد موعد افتتاح شركة كيما أسوان، وأن هناك بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء مصنع للإطارات، موضحا أن حجم تسويات القابضة الكيماوية تقدر بـ١٠ مليارات جنيه.

وتابع “الرشيدي”، أن أزمة سعر الغاز تؤثر كثيرا على شركاتنا، حيث إنه يورد لنا بضعف الأسعار العالمية، مضيفا أنه عند حساب تكاليف الانتاج قبل عملية التصنيع فإنها تقدر بـ 130%من إجمالي المدخلات، وهذا يعتبر تحقيق خسائر قبل عملية الإنتاج، مطالبا بتخفيض سعر الغاز من أجل دعم التصدير.

وأكد أنه نتيجة لارتفاع سعر الغاز، فإن جميع شركات الأسمنت اضطرت إلى التحويل لاستخدام الفحم بدلا منه.