وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتفقد مشروعات محافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة السيد محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية يرافقه السيد خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية وذلك فى إطار توجيهات د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الإجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين فى ضوء أهداف ومؤشرات إستراتيجية رؤية مصر 2030.

ولفتت د.هالة السعيد إلي ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتم العمل عليها، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة علي متابعة ماتم إنجازه في تلك المشروعات والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلي تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.

وأوضحت السعيد أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد بلغت نحو 1.056 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط نحو 473.2 مليون جنيه، متابعه أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية بلغت نحو 635 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح محمد فريد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع البنية الأساسية أن الزيارة استمرت علي مدار ثلاثة أيام حيث تم تفقد مشروعات محافظة بورسعيد في اليوم الأول ودمياط اليوم الثاني ومحافظة الإسماعيلية بنهاية الجولة في اليوم الثالث.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه الكاب جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3/يوم بتكلفة نحو 450 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من الأعمال بها وجاري بدء تجارب التشغيل، إضافة إلي مشروعات صرف صحى بالضواحى، الزهور، والنورس بتكلفة 300 مليون جنيه والتي من المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى، فضلًا عن مشروع احلال وتجديد محطة معالجة بورفؤاد، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 20% من إجمالى الأعمال المدنية، ومحطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 20/40 م3/يوم بتكلفة 883.3 مليون جنيه.

كما تضمنت جولة اليوم الثانى زيارة مشروعات محافظة دمياط متمثله في مشروع محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الأثاث بطاقة 25 ألف م3/يوم بتكلفة 500 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه ودخوله الخدمة فى مارس القادم، إضافة إلى زيارة مشروع صرف صحى قرى أم الرضا الجديدة، وأم الرضا القديمة،جمصة شرق، الركابية بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى (شطا 1،2) لخدمة عمارات الاسكان الاجتماعى والمستهدف ربطها على محطة معالجة صرف صحى وصناعى لمدينة الاثاث بطاقة 25 ألف م3/يوم.

وشملت جولة اليوم الثالث تفقد مشروعات محافظة الإسماعيلية، وشملت مشروع محطة مياه شرب القصاصين فائقة الترشيح بطاقة 15 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه والمتوقع تسليمها فى ديسمبر القادم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح بتكلفة 30 مليون جنيه والمتوقع تسليمها فى ديسمبر كذلك، إضافة إلى مشروع الصرف الصحى المتكامل عين غصين بتكلفة 280 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى، ومشروع محطة صرف صحى الوادى الاخضر بتكلفة 75 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالى.