الاعلى للثقافة يناقش التعليم.. التكنولوجيا..المستقبل اليوم بكلية تربية جامعة عين شمس 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تنظم لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس ومقررها الدكتور معتز سيد عبد الله، ندوة “التعليم.. التكنولوجيا..المستقبل” ؛ وذلك في تمام الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 28 نوفمبر الحالى؛ بكلية التربية جامعة عين شمس “قاعة الدكتور سعيد خليل”.

ويشارك بها كل من: الدكتورة أسماء غيث وتتكلم عن: (الرقمنه ومستقبل التعليم )، والدكتور شبل بدران ويتحدث عن : (تعليم التكنولوجيا أم التعليم بالتكنولوجيا)، والدكتور عصام هلال ويناقش: (التربية والقيم الصاعدة عبر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابع)، والدكتور كمال مغيث متحدثا حول: (التعليم والتكنولوجيا فرص ومخاطر)، والدكتور مصطفى عبد الخالق ويتكلم عن: (الذكاء الاصطناعي و مستقبل التعليم)، والدكتور نجيب خزام ويتحدث عن: (التعلم الإلكتروني:من تحسين جودة التعليم إلى تحسين جودة التعلم)، الدكتور هاني نادي متحدثا حول: (التكنولوجيا ومستقبل التعليم)، ويدير الندوة: الدكتور محمد أمين المفتي.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتذاع الندوة ببث مباشر عبر قناة كلية التربية على اليوتيوب على الرابط التالي:

كما تنقل عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

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