امين عام حزب التجمع بأسوان يشكر أهالي دائرة مركز ادفو لانتخابهم ابنهم الدكتور عبد الغفار الضيفي
“اتقدم بكل الشكر والتحية والاحترام بصفتي الشخصية /سعد ابراهيم حسانين وبصفتي الحزبية كأمين عام لحزب التجمع بأسوان لاهلي بدائرة مركز ادفو رجالا ونساءا لانتخابهم ابنهم الدكتور عبد الغفار الضيفي .الشاب الذي وهب نفسه لخدمة بلده في أصعب الظروف في أزمة جائحة كورونا وفي الظروف الإنسانية والمعيشية .اقول له إنك حصلت علي اكثر من 70% من أصوات الدائرة بعد حذف الجزء الذي صوت لعصبية أو قبلية أو جهوية بشكل عاطفي وليس بشكل عقلاني موضوعي وإنك النائب الحقيقي للدائرة .وفي النهاية اقول لعبيد المال (ورثة انساب قارون) إن مصر باقية والشعب المصري باق حتي يحقق أهداف ثورة 25 يناير _30يونيو _وتحقق أهداف الثورة المعلنة من (عيش _حرية_عدالة اجتماعية _كرامة إنسانية )ونتخلص من المال السياسي كما تخلصنا من الإسلام السياسي ..والله المستعان *سعد ابراهيم حسانين امين عام حزب التجمع لأسوان