امين عام حزب التجمع بأسوان يشكر أهالي دائرة مركز ادفو لانتخابهم ابنهم الدكتور عبد الغفار الضيفي

“اتقدم بكل الشكر والتحية والاحترام بصفتي الشخصية /سعد ابراهيم حسانين وبصفتي الحزبية كأمين عام لحزب التجمع بأسوان لاهلي بدائرة مركز ادفو رجالا ونساءا لانتخابهم ابنهم الدكتور عبد الغفار الضيفي .الشاب الذي وهب نفسه لخدمة بلده في أصعب الظروف في أزمة جائحة كورونا وفي الظروف الإنسانية والمعيشية .اقول له إنك حصلت علي اكثر من 70% من أصوات الدائرة بعد حذف الجزء الذي صوت لعصبية أو قبلية أو جهوية بشكل عاطفي وليس بشكل عقلاني موضوعي وإنك النائب الحقيقي للدائرة .وفي النهاية اقول لعبيد المال (ورثة انساب قارون) إن مصر باقية والشعب المصري باق حتي يحقق أهداف ثورة 25 يناير _30يونيو _وتحقق أهداف الثورة المعلنة من (عيش _حرية_عدالة اجتماعية _كرامة إنسانية )ونتخلص من المال السياسي كما تخلصنا من الإسلام السياسي ..والله المستعان *سعد ابراهيم حسانين امين عام حزب التجمع لأسوان