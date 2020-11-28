“شروخ” في “مدينتي “!!

الشروخ تنتشر فى الشقق.. والصرف الصحى يفسد المكان..وفرض سياسة الاتاوات.. والسُكان: “خاطبنا كُل الجهات بلا جدوى”..هذه هي العناوين البارزة في مدينتي ..

إنها “مدينة عالمية على أرضٍ مصرية” عبارةٌ ملونة زينت – إلى جوار شعار المدينة – مجموعة من الأتوبيسات البيضاء التي تنقل المئات يوميًا من وإلى داخل “مدينتي”، تلك التى رُوِّج لها باعتبارها حُلما بحياةِ الرفاهية في مجتمعٍ عُمراني جديد بعيدًا عن زحام القاهرة الخانقة بحوالي 33 كليومترا، لكن أرض الواقع داخل المدينة بدت مختلفة تمامًا عما تعلنه الشركة المالكة، بوسائل الإعلام….شروخٌ تنتشر فى عدد كبير من الوحدات السكنية داخل المدينة، حتى وصل الأمر ببعض السُكان إلى القول إنهم يستيقظون يوميًا وبداخلهم رُعب من انهيار العقار الذي يسكنون به في أى لحظة.

وحسب تقرير يشمل مصروفات”مدينتى”،فإن الشركة المالكة انفقت 61 مليون جنيه للأمن والحراسة، و29 مليونا لصيانة المرافق العامة والشبكات، و27.5 مليون لحماية البيئة والنظافة والتشغيل، و40 مليونا لاستهلاك المياه للمسطحات العامة، و20 مليونا و700 ألف لزراعة الحدائق العامة، و23 مليونا للاستهلاك العام للكهرباء. .ولطن السكان يتحدث عن “واقعًا مُختلفًا” ..حيث يشكو السكان أنه لا يتناسب مع حجم المصروفات التى أنفقتها الشركة في العالم المُنصرم، ما دفع بعضهم للامتناع عن سداد فروق الصيانة التى طُلِبت منهم.”فرشح” مياه الصرف يُلطخ حوائط العمائر ويصنع بُقعًا بفعل تسرب المياه من المواسيير!!..

وأغلب الحدائق العامة صفراء غير مزروعة، وتُغطي “النجيلة” الصناعية بعض الحدائق المتواجدة في أماكن متفرقة.. فيما تنساب المياه من المواسير على الأرض الصخرية في إهدارٍ واضح للمياه التى لا تروي الحدائق رغم ذبول زرعها بفعل الإهمال. بالإضافة لذلك فإن حوادث السرقة مُتكررة بصفة دائمة. ووفق السكان ،فإنه عقب إبلاغ الشرطة وتحرير العديد من المحاضر تم اكتشاف هوية اللصوص الذين اتضح أنهم عُمال أمن..و تقول واحدة من السكان بُحزن “حقهم يعملوا أكتر من كده ما هو لو في كاميرات مراقبة في المدينة كانوا ارتدعوا، لكن حِسنا اتنبح عشان نركبها، ولما اتكرموا علينا حطوها علي البوابة بس”.