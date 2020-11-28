وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناءي الدخيلة والاسكندرية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اليوم جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التدول حيث تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6000 متر ، وعدد خزاناتها 23 خزان بسعة تخزينية 28500000 لتر ، وشاهد مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية ، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات ، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة ، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان ، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج ، ومنطقة الخزانات ، والخطوط من الموقع الي الرصيف .

بعدها تفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر ، والمُخصص للبضائع العامة ، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به

في شهرين فقط والتي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات ، وصيانة السلالم البحرية ، ومدافع الرباط بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضاً للبضائع العامة ، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ، وانتهت أيضاً أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر ، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه

ثم تفقد موقع انشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الإستيعابية من بضائع وحاويات ، وحيث تكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع ، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر ، و سوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات و الغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع . كما أن أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل علي تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع و اختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو وجاري عمل الاستكمال على مساحة 7000متر أخرى وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء

ثم توجه الوزير الى ميناء الاسكندرية حيث تابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90% وحيث سيساهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية

ثم تفقد أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري الي الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدان حيث تفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل ، وحيث يشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة ، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري ، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق –ري ) ، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات .، وتبلغ التكلفة 305 مليون جنيه هذا ويجري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات ، وإنشاء أسوار جمركية وساحات .كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء

بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

بعدها توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث تابع أعمال تنفيذ 4كباري جديدة أعلى الهاويس بدلاً من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا

كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع

بعدها تفقد وزير النقل أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 الذي يبلغ تكلفتها 7,2 مليار جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 35 % وحيث تعد المحطة واحدة من أهم مشروعات ميناء الأسكندرية الذي يعد من اهم الموانئ المصرية حيث أن 60%

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