الزراعة تنفيذ 7 مدارس حقلية في 5 محافظات خلال أسبوع

صرح د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعيه للتدريب والارشاد انه بناءا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تم تنفيذ المدارس الحقلية للموسم الشتوي للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لنشر الوعي بأهم التوصيات الفنية في مختلف المجالات الزراعية وتم خلال هذا الاسبوع من ٢٢ حتي ٢٦ نوفمبر الجاري تنفيذ ( ٧ ) مدارس حقلية علي النحو التالي: ( ٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية . ( ٣ ) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة سوهاج ومنطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش . ( ١ ) مدرسه حقلية لمحصول بنجر السكر في منطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية .