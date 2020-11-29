“تجمع الإسماعيلية” يعقد أولى دورات إعداد القادة بالتعاون مع المؤسسة المصرية

علي مدار ثلاثة أيام عقد حزب التجمع بالاسماعيلية الورشة التدربية الأولى في التنمية البشرية بالتعاون مع المؤسسة المصرية لتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان إعداد القادة وقد شارك بالدورة أعضاء من حزب التجمع وأصدقاء الحزب من أبناء المحافظة .

وقد شارك في اليوم الختامي بالحضور الأستاذة ماجدة النويشي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية وقد قامت بتسليم شهادات اجازة الدورة للأعضاء وأعلن ايمن جلال أمين حزب التجمع بالإسماعيلية أن الدورة تأتي في إطار برنامج متكامل من الدورات طبقا للبرتوكول التعاون بين الحزب والمؤسسة المصرية وان هذة الدورات التدريبية مجانية من حزب التجمع لشعب الإسماعيلية كمشاركة مجتمعية للدور المنوط به الأحزاب السياسية لخدمة المجتمع.