القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 526 عاملًا بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة أفكو مصر ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 526 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي صرف بدل وردية 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل ، وصرف حصة من الأرباح طبقا لقانون العمل ، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات المساهمة ، وبحد أدنى لوظائف الفئة (ب) يصرف 3 شهور علي الأجر الشامل، ووظائف الفئة (أ) يصرف لهم الحصة المقرر من الأرباح طبقا للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الشركة .

كما يصرف بدل وجبة 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل ، ومنحة شهر رمضان بمقدار راتب شهر علي الأجر الأساسي وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه ، ومنحة مدارس بمقدار راتب نصف شهر علي الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه ، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك بمقدار راتب نصف شهر علي الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه .

وقع الاتفاقية عن شركة افكو مصر، عمرو مخلوف محمد العضو المنتدب ، وعن اللجنة النقابية محمد عبد الناصر نائب رئيس اللجنة ، وأحمد إسماعيل حسانين ، أمين عام اللجنة، وطارق محمد مصطفي، أمين عام مساعد اللجنة ، وأحمد عمارة أحمد، أمين صندوق اللجنة ، وكل من حسن محمد عبد الفتاح ، وحسين أحمد كمال عضوا اللجنة .

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.