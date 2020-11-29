مغاربة يتداولون صورة لعلم المغرب فوق الاهرامات اثناء قفزة مظلية

تتداول نشطاء و فنانين ابرزهم المغني عبد الفتاح الجريني على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقافز أنس البقالي وهو يقفز حاملا علم المغرب لتخليد ذكرى عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء وفي هذا الاطار وكان المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات فى نسخته الثالثة، المنعقد لثلاثة أيام من من الشهر الجاري قد نظم أول قفزة ليلية من أعلى سطح الأهرامات فى تاريخ مصر، ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار jump like a Pharaoh Vol 3 “اقفز كالفرعون”، بمشاركة 90 شخصًا يمثلون 19 دولة حول العالم.

من جانبه، قال مصطفى سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي دايف إيجيبت ” Skydive Egypt”، المنظمة لمهرجان Jump like a Pharaoh Vol 3 ، إن المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، هو حدث يتم تنظيمه منذ 3 سنوات، وقد انطلق مهرجان الذى لاقى نجاح باهر على المستوى السياحى والاستثمارى داخل مصر فى تجربته الأولى خلال شهر يونيو 2018، بمشاركة 60 أجنبى من 18 دولة، وذلك انطلاقًا من تحقيق هدف تنشيط الاستثمار السياحى الرياضى فى مصر