تبدأ الثلاثاء و تستمر علي مدار الشهر.. التأمينات تعلن خطة صرف معاشات شهر ديسمبر

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و البالغ عدهم ما قارب من 10.5 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية مع الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

و أشار رئيس هيئة التامين الاجتماعي إلي أنه و مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كرونا و إستمراراً لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة و البريد و البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة ، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق الأول و الثاني من الشهر و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس و الأحد الموافق الثالث و السادس من ديسمبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الإثنين و الثلاثاء الموافق السابع و الثامن من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات و المستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر .

و في سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إستمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات و المستحقين و بكل سهولة و يسر و ذلك من خلال توفير مندوبي البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش و المستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف علي أن يتم تنشيطها و الصرف من خلالها إعتباراً من الشهر التالي و تتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء و سداد كافة المستحقات الحكومية و أيضاً كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض