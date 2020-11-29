وصول أولى رحلات خط مصر للطيران الجديد بين بودابست والغردقة

في ضوء حرص الناقل الوطني مصر للطيران على دعم و تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المدن السياحية في مصر، استقبل مطار الغردقة الدولي مساء أمس أولى رحلات مصرللطيران رحلة رقم MS752 قادمة مباشرة من بودابست الي مطار الغردقة وعلي متنها 112 راكب.

وفي هذا السياق، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية بأن مصر للطيران، عضو تحالف ستار، قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة أسبوعية بين مدينة بودابست بالمجر ومدينة الغردقة اعتبارًا من اليوم السبت بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi والتي تسع لعدد 140 مقعد.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيتين بين القاهرة وبودابست أيام الجمعة والثلاثاء.

هذا ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم على الرحلات بين بودابست والقاهرة أو الغردقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.