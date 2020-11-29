وفد من قادة المخابرات العامة ووزير القوى العاملة في إستقبال رئيس فلسطين بمطار القاهرة

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، مصر في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال سيادته في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوي العامله محمد سعفان،ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية،

وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ومن جانبه قال السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس هدفها تسجيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية .

وأضاف، أن لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم غد الاثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية، كما أشاد السفير اللوح بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي إعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

ويرافق الرئيس في الزيارة: رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.