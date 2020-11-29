حقيقة عودة مريض بكورونا للحياة بعد إعلان وفاته !!

نفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، فيصل محمود جاد، صحة خبر عودة مريض بفيروس كورونا للحياة بعد إعلان وفاته.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية واقعة إعلان وفاة مريض بفيروس كورونا، بعد تأكيد أحد الأطباء من ذلك، وقالت إنه تم غسلة وتكفينة، لكنه عاد للحياة مرة أخرى في مستشفى خاص بمدينة شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية.لكن وكيل وزارة الصحة، قال إن المريض كان يعاني من التهاب رئوي حاد وحالته متأخرة، فتم نقله من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف مركز شبين الكوم، بموافقة منه شخصيا.

ولم يتم إعلان وفاته ولم يغسل ولم يكفن، ولم يبدأ إجراءات نقل جثمانه، ولم تستدع المستشفى سيارة الإسعاف لتُقله إلى مسقط رأسه للصلاة عليه ودفنه.وناشد وكيل وزارة الصحة المواقع الإخبارية أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار