اشتعال المنافسة في جولة اعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 

كثف مرشحو جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب جولاتهم وتحركاتهم والدعاية الانتخابية، التى ستجرى فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، ويومَى 7 و8 بالداخل.

200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة.. الإعادة بالكامل فى 9 محافظات

ويتنافس فى الجولة 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، بينما تتم الإعادة بالكامل فى 9 محافظات لم يتم حسم أى مقعد فيها من الجولة الأولى، وهى: «الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء»، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هى «قليوب والقناطر».

وتجرى أكبر منافسة بمحافظات الإعادة بـ«الدقهلية والشرقية»، على أكبر عدد من المقاعد بواقع 21 مقعداً يتنافس عليها 42 مرشحاً فى كل محافظة، وتليهما «الغربية» بـ28 مرشحاً ثم المنوفية بـ22 مرشحاً، بينما تعد دائرة «الزقازيق» بالشرقية هى الأكبر، من حيث عدد المرشحين ويتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، وتخوض الجولة 5 نساء فقط، منهن سيدة فى القاهرة و4 بالشرقية.

ويبدأ الصمت الانتخابى لتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى 2 ديسمبر المقبل، وتجرى الإعادة بين 14 مرشحاً فى 6 دوائر انتخابية بمحافظة القاهرة، ويشهد عدد من الدوائر فيها منافسات ساخنة، أبرزها دائرة «الزيتون»، بين المرشحين سيد عثمان جاد المولى، ومحمد عبدالغنى، وفى دائرة أول مدينة نصر، بين المرشحين عمرو السنباطى، وسمر فرج فودة وفى دائرة البساتين، بين النائبين الحاليين على عبدالونيس، وأكمل قرطام.

وحسمت محافظة القليوبية كل الدوائر بالجولة الأولى عدا دائرة واحدة هى «قليوب والقناطر الخيرية»، التى تشهد أجواء انتخابات ساخنة ومنافسة قوية على مقعد الإعادة الوحيد فردى بين درويش مرعى مرشح «مستقبل وطن» وكريم عزت مستقل. وكثف المرشحان من تحركاتهما فى الدائرة لكسب تأييد كبار العائلات، التى تعد كلمة السر فى حسم الجولة، باعتبار أن الدائرة تعرف باسم «العائلات العريقة»، وإضافة للجولات الانتخابية كثف المرشحان حملاتهما الدعائية على «فيس بوك»، وعبر منصات التواصل والتحركات المكثفة واللقاءات الأسرية وبكبار العائلات بالقرى لطلب الدعم والتأييد وعرض برامجهم الانتخابية وحشد الأصوات.

وفى الغربية، كان للقرى صاحبة أكبر كتل تصويتية فى العملية الانتخابية الكلمة العليا خاصة فى دائرة قطور، والمخصص لها مقعد واحد، فى وصول مرشح إلى جولة الإعادة، وكذلك قرى «أبشواى الملق، الشين، سجين»، وهى أكثر القرى التى تضم أكبر كتل يركز عليها المرشحون، حيث يسعى كل مرشح على كسب ثقة وتأييد الناخبين فى القرى المجاورة لحسم جولة الإعادة، بينما يخوض أحمد بلال البرلسي مرشح حزب التجمع جولة الاعادة بدائرة مدينة المحلة ضد مرشحين من حزب مستقبل وطن ومرشح اخر من حزب الوفد، وتعد المحلة من الدوائر المهمة لوجود شركة الغزل والنسيج، والتواجد العمالي الكثيف، وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحابةالمعاشات قد أعلن سابقًا دعمه لبلال في جولة الاعادة، كما ينظم البرلسي مؤتمران انتخابيان اليوم وغدًا بحضور عدد من المؤيدين له من اعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين أعلن عن نجاحهم في المرحلة الاولى.

وتشهد دائرة طلخا بمحافظة القليوبية تحركات وجولات مكثفة من مرشحى جولة الإعادة، حيث يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، بينهم مرشح لحزب «مستقبل وطن» والباقى مستقلون.

وفى المنوفية، استخدم كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الخطابات السياسية والشعبية للزعيم الراحل فى الدعاية الانتخابية، حيث تجولت سيارات الدعاية الانتخابية التى تتجول فى كافة قرى المركزين ببث خطابات مسجلة للرئيس الراحل فى مكبرات الصوت، كوسائل تشجيعية للناخبين على المشاركة وحثهم على انتخابه فى جولة الإعادة.

وتشهد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية منافسة شرسة فى جولة الإعادة، بين مرشحى حزب مستقبل وطن إبراهيم خليف وكريم طلعت السادات، فى مواجهة رجل الأعمال عبدالحفيظ نصير، والشاب علاء جعفر، فى منافسة قوية خاصة أن كل مرشحين منهم يمثلان مركزاً من المركزين.

وواصل إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، والمرشح عن حزب مستقبل وطن، استخدام مواقع التواصل بقوة، لحث رواده ومتابعيه على المشاركة للتصويت له، فيما عقد عبدالحفيظ نصير، رجل الأعمال والمرشح المستقل لقاءات مع قواعده الانتخابية فى عدد من القرى للتنسيق فى آليات العمل فى الفترة المقبلة، استعداداً لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب.

كما تشهد دائرة بندر ومركز شبين الكوم بالمنوفية، هدوءاً فى التحركات والدعاية، حيث يدخل المهندس أحمد حجازى، المرشح عن حزب مستقبل وطن، وحيداً عن الحزب بعد خسارة المرشح ماجد أبوالخير المرشح الثانى فى الجولة الأولى، كما يوجد فى جولة الإعادة اللواء العنانى حمودة، مرشح حزب الشعب الجمهورى.

وكثف المرشحون بدائرة دمياط من جولاتهم الانتخابية بقرى دمياط وتحديداً بكفر البطيخ.