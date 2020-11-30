حصاد القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق مبادرة “صيادي مصر” وتعيين 16 ألف شاب

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوي العاملة العديد من الأخبار المهمة ، حيث قام محمد سعفان وزير القوى العاملة في بداية الأسبوع بإطلاق مبادرة “صيادي مصر” وقام بزيارتهم في بحيرة مريوط ، والبحر الأحمر ، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

كما سلم الوزير 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة فى شركات القطاع الخاص ، و100 شهادة “أمان” للعمالة غير المنتظمة ، وشهد أسبوع السلامة والصحة المهنية بمحافظة البحر الأحمر ، وحضر الاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر .

وقال سعفان: إنه تم تعيين 16 ألفا و113 شابا ، منهم 138 من ذوي القدرات الخاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية وجنوب سيناء والإسماعيلية وقنا.

كما قامت مكاتب التمثيل العمالي في كل من الأردن، والكويت والسعودية ، بتحويل 13.2 مليون جنيه مستحقات 432 عاملا مصريا غادروا الأردن، وتحصيل 192 ألف جنيه لورثة متوفى ، و303 آلاف جنيه، والاطمئنان علي 2000 عامل مصر بشركة العود بالرياض بالمملكة العربية السعودية.