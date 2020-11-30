الزراعة تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من الوزارة لضمان الحصول على إنتاجية عالية

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزراعين شراء التقاوي المعتمدة منها وقال د احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوى معتمدة من الوزارة لضمان بدايه جيدة للحصول على محصول وفير.

واضاف عصام أن شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار فى التقاوى من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوى صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه فى حالة اى شكوى من التقاوى المشتراه مضيفا أن هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوى