بالفيديو ..مجهولون يمزقون لافتات الدعاية للمرشح د محمد عبدالغني دائرة الزيتون
قام مجهولون بتمزيق لافتات الدعاية للمرشح د محمد عبدالغني دائرة الزيتون..
وكان النائب الحالي المرشح عن دائرة الزيتون والأميرية محمد عبدالغني، قد تقدم بـ3 شكاوى إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، حول تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الدائرة.واتهم عبدالعني مرشح منافس في الدائرة بتوزيع أموال عبر ما يعرف بـ”الكارت الذهبي”، وذلك باستخدام خاتم برقم اللجنة الفرعية للناخب، وعقب الإدلاء بصوته يتم دفع مبالغ نقدية للناخبين وذلك على سبيل الرشوة الانتخابية المجرمة قانونا.
وقال عبدالغني في شكواه، إنه تلاحظ تلك المخالفات أمام كل اللجان وبالأخص أمام اللجان التالية، لجنة مدرسة المستقبل (اللجان الفرعية أرقام 1، 2، 3)، ومدرسة حدائق الزيتون الابتدائية (لجان فرعية أرقام 11، 12)، ومدرسة طه حسين للمكفوفين (لجان فرعية أرقام 15، 16)، مدرسة الجليل التجريبية لغات (لجان فرعية 20، 21، 22)، مدرسة العزيز بالله الابتدائية (لجان فرعية أرقام 23، 24، 25)، مدرسة أنصاف سري الثانوية بنات (لجان فرعية أرقام 31، 32، 33)، مدرسة كلية السلام التجريبية بنين (لجان فرعية أرقام 34، 35)، مدرسة الوادي الابتدائية (لجان فرعية أرقام 13، 14)وتابع: “تقدمنا بالشكوى شفاهة للقضاة رؤساء اللجان الفرعية، فرفضوا إثباتها مبررين ذلك بحدوث المخالفة خارج اللجان”.
شاهد الفيديو :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=426539401848088&id=100034760950819