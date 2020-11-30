بالفيديو ..مجهولون يمزقون لافتات الدعاية للمرشح د محمد عبدالغني دائرة الزيتون

قام مجهولون بتمزيق لافتات الدعاية للمرشح د محمد عبدالغني دائرة الزيتون..

وكان النائب الحالي المرشح عن دائرة الزيتون والأميرية محمد عبدالغني، قد تقدم بـ3 شكاوى إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، حول تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الدائرة.واتهم عبدالعني مرشح منافس في الدائرة بتوزيع أموال عبر ما يعرف بـ”الكارت الذهبي”، وذلك باستخدام خاتم برقم اللجنة الفرعية للناخب، وعقب الإدلاء بصوته يتم دفع مبالغ نقدية للناخبين وذلك على سبيل الرشوة الانتخابية المجرمة قانونا.