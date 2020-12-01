“ائتلاف اولياء الامور” يشيد باتاحه امتحانات الثانوية العامه الكترونيا لجميع الطلاب تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

تشيد داليا الحزاوى” مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر” بقرار اتاحة امتحان الثانوية العامة للمنازل والخدمات الكترونيا تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولكن نرجو تدريبهم علي استخدام التابلت فهم لم يستخدموه قبل ذلك ونتمني الوزارة تدرس امكانية توحيد الامتحان علي الجميع هذا مطلب اغلب اولياء الامور فهناك اعتقادات ان تعدد نماذج امتحانات سوف يؤثر علي مبدأ تكافؤ الفرص أيضا حتي من الناحية النفسية فكل ولي امر سوف يعتقد ان امتحان ابنه جاء اصعب من زملاؤه حتي وان كانت الوزارة سوف تقوم باعداد نماذج متماثلة في الصعوبة و نجد ان امتحانات الثانوية العامة القديمة بنظام البوكليت كان الامتحان موحد ولكن الاسئلة في ترتيب مختلف وهذا أدي إلي حد كبير في تقليل الغش فيمكن ايضا عمل ذلك في الامتحان الالكتروني يكون امتحان موحد ولكن الاسئلة ترتيبها يختلف من طالب للاخر وبذلك حققنا ما نريد من الحد من الغش مع الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص و اراحة الطلاب واولياء الامور من الناحية النفسية