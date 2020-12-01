مجدي الحساني قائماً بأعمال النقابة العامة للعاملين بالبريد

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،إختيار مجدي فؤاد الحساني نائب أول رئيس “النقابة” ،قائما بأعمال النقابة العامة لحين إجراء إنتخابات ،وذلك خلفاً لرئيس النقابة العامة سعيد حسيب حسيب والذي إنتقل إلى رحمة الله قبل أيام قليلة ،وذلك طبقا للائحة ،ولقانون النقابات العمالية..حضر الإجتماع وأداره الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ،وكذلك عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،نائب رئيس إتحاد عمال مصر .

الإجتماع الذي إنعقد مساء أمس الإثنين بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأ بدقيقة حداداً على روح رئيس النقابة العامة السابق ،ودارت نقاشات تركزت جميعها على أهمية الإلتزام بالقانون واللائحة ،وكذلك بث روح التماسك والوحدة من أجل الحفاظ على تماسك وقوة النقابة العامة بإعتبارها من النقابات الإستراتيجية التي تضم في عضويتها 50 الف عامل منتشرين على مستوى الجمهورية ،وتتعامل بشكل يومي مع المواطن ..وتعتبر النقابة العامة للعاملين بالبريد ضمن الـ27 نقابة عامة العضوة في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر .

صرح بذلك اليوم الثلاثاء محمد وهب الله أمين عام إتحاد عمال مصر.