“أمهات مصر” يكشفن عن مطالب ثانوية “دفعة التابلت”

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة هذا العام 2020-2021 والذي يطلق عليهم دفعة “التابلت” طالبوا وزارة التعليم بعدة مطالب ومشكلات تواجهم خلال الدراسة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور الطلاب يطالبون الوزارة بتخفيف المناهج المقررة علي الطلاب من خلال جعل أجزاء منها للإطلاع فقط وليس الحذف، مؤكدين أن المنهج كبير في ظل عدم ذهابهم للمدارس أغلب أيام الأسبوع وغلق سناتر الدروس الخصوصية، فضلا عن عدم استلامهم للكتب وإتاحتها بنسخة bdf فقط.

وتابعت: كما طالب أولياء الأمور من الأمهات بضرورة وضع نماذج امتحانات علي نفس المستوي، مستطردين: “عايزين مساواة بين الطلاب، مش عايزين طلبة يجلهم نموذج امتحان سهل وطلاب تانيين يجلهم نموذج امتحان صعب”، وكذلك مطالبين بوضع أسئلة مباشرة ومن المنهج.

كما طالب أولياء الأمور بضرورة وضع أسئلة أكثر علي بنك المعرفة واجابتها، حتي يستطيع الطلاب معرفة الإجابة النموذجية الصحيحة، مناشدين الوزارة وواضعي الإمتحانات بمراعاة ظروفهم في هذه السنة الإستثنائية في ظل جائحة كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قالت أمس، أن دفعة الثانوية العامة هذا العام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ هي أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أن هذه الدفعة خاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، غير أن الطالب ستكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الثانوية العامة ستكون هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبي على الطالب أو ولي الأمر.