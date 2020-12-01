رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر الاقتصادية غداً

يشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،في افتتاح قمة مصر الاقتصادية التي تنطلق غداً الأربعاء، بمشاركة مجموعة من كبار مسئولي الدولة في إلقاء الكلمات الافتتاحية للقمة، لعرض ومناقشة الفرص الاقتصادية في مصر بعد أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتنعقد قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والمالية وكذلك نخبة من رجال الأعمال والبنوك والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق يشارك رئيس اقتصادية قناة السويس في الجلسة الافتتاحية صباح الغد، لاستعراض أهم ماقامت به الهيئة خلال العام وخاصة آليات التعامل مع هذه الجائحة في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وماتم خلال الفترة الماضية وتحقيق نجاحات في مؤشرات أداء الأعمال في المنطقة وتحقيق إيرادات في الموانئ بالرغم من تداعيات كورونا.

كما يستعرض يحيى زكي في كلمته بالقمة غداً خطة المنطقة الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة والقطاعات الصناعية المستهدفة التي تركز عليها الهيئة حالياً لجذب استثمارات بهذه القطاعات، وأيضاً استعراض بعض التفاصيل الخاصة بمشروع نيرك لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد والذي يستهدف توطين هذه الصناعة ومستلزماتها وإحلال الواردات.