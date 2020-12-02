اليوم انطلاق الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائى وسط إجراءات احترازية

تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام كلا من الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وقد أعلنت إدراة المهرجان الذى يقام وسط إجراءات احترازية شديدة عن برنامج هذا العام فى الفتره من من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري ويتنافس على جوائزها 15 فيلما.

ففي المسابقة الدولية يشارك 3 أفلام، في مقدمتها الوثائقي “عاش يا كابتن” للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشارك في إنتاجه ألمانيا والدنمارك.

والفيلم الثاني هو “حظر تجول” للمخرج أمير رمسيس الذي يشارك بالمسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، من بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل.

وفي عرضه العالمي الأول أيضا يشارك فيلم “عنها” إخراج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية،

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك في عرضه العالمي الأول الفيلم الوثائقي “ع السلم” للمخرجة نسرين الزيات.

ويشارك 5 أفلام قصيرة، منها 3 في مسابقة سينما الغد، هي “الراجل اللي بلع الراديو” إخراج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول.

كما يشارك فيلم “الحد الساعة خمسة” للمخرج شريف البنداري، والذي تدور أحداثه حول اختبار تمثيل لإحدى الممثلات أمام مخرج كبير، لكنه ليس مجرد اختبار إذ يمتد تأثيره إلى حياتها الشخصية، ويشارك فيلم “حنة ورد” إخراج مراد مصطفى في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تدور أحداثه حول “حليمة” رسامة حنة سودانية، تذهب مع طفلتها الصغيرة ورد إلى بيت عروس لترسم لها الحنة، لكن الأمور في البيت تتطور إلى أحداث غير متوقعة.

كما يشارك الفيلم “ستاشر” وبعد حصوله على السعفة الذهبية من مهرجان “كان” السينمائي، خارج المسابقة، إخراج سامح علاء الذي يشارك في إنتاجه فرنسا وبلجيكا، وتدور أحداثه حول آدم الذي يقرر أن يقطع طريقًا طويلًا لرؤية حبيبته بعد انقطاع قرابة 3 أشهر، متحديًا كل العوائق.

كما يعرض خارج المسابقة أيضا فيلم “واحدة كده” إخراج مروان نبيل وتدور أحداثه حول يوم تقليدي في حياة امرأة، نشاهد خلاله كيف تختلف نظرات المحيطين بها إليها.

وفي برنامج “أفلام منتصف الليل” يشارك في عرضه العالمي الأول فيلم “عمار” إخراج محمود كامل.

كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها في المسابقة الدولية.

وأيضا تقديم جائزة أفضل فيلم عربي المقدمة من شركة “سبيد لاب” بقيمة 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربي تختاره لجنة تحكيم خاصة من 3 مسابقات.

وقد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 42، وهو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، وعُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا.