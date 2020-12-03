” السكك الحديد” تطلق حملة ” السكة امان” بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

شهد اليوم المهندس/ أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والسيدة الدكتورة/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مؤتمر إطلاق حملة “السكة أمان” وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حيث حضرت السيدة/ هايكه هارمجارت المدير الاقليمي للبنك الاوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط فعاليات المؤتمر وتم اطلاق الحملة من مقر وزارة النقل تحت رعاية الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل.

واعلن السيد المهندس/ أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إنطلاق الحملة التي تهدف الى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في اطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.

وقد تضمن حفل إطلاق حملة “السكة أمان” توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون في مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

كما تسلم السيد المهندس/ أشرف رسلان الجائزة البرونزية لعام 2020 من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي وذلك لتحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر الريادة في هذا المجال ولجهودها الكبيرة التي بذلت في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر ان هيئة السكة الحديد حصلت في عام 2018 على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التي يقدمها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في فئة افضل الممارسات البيئية والاجتماعية لدورها الرائد في هذا المجال كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم.

وعبرت الدكتورة / مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها باطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة الفريق / كامل الوزير وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها، وبالتعاون للمرة الاولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان وأكدت فخرها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنه للمرأة والفتاه , وقدمت التهنئة للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.

وصرحت الدكتورة هايكه هارمغارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “إن هذه الحملة إنجاز بارز في مصر؛ يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومي للمرأة لتحقيقه ، وذلك في إطار استثمارات البنك في البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين. إن جهودنا المشتركة ستساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.”

وفي النهاية المؤتمر عبر المهندس / أشرف رسلان والسيدة الدكتورة مايا مرسي عن امنياتهم بنجاح هذه الحملة الهامة وان تحقق اهدافها فى نشر الوعى بقضايا المرأة , وتوفير الامن والراحة للسيدات والفتيات داخل القطارات مؤكدين علي دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمجلس القومي للمرأة في سبيل انجاح الحملة وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل.