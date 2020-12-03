فى اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة قومى المرأة يطلق اول ترجمة لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الى الانجليزية

أعلن المجلس القومى للمرأة عن إطلاقه لأول ترجمة إلى اللغة الانجليزية لأحد أهم القوانين التى أنصفت المرأة ذات الإعاقة وضمنت لها العديد من الحقوق وهو قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة اليوم الخميس 3 ديسمبر

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن إطلاق المجلس لأول ترجمة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة إلى اللغة الانجليزية يأتى فى إطار حرص المجلس على إهداء هذا التشريع المصري المنصف بشكل كبير لحقوق النساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة إلى كل الدول والهيئات والمنظمات وجميع المهتمين بحقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص من الناطقين بالانجليزية لكى يطلعوا على ما أنجزته مصر تشريعيًا فى سبيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم وأن يضعوه نصب أعينهم وهم يشرعون لنيل النساء والفتيات ذات الإعاقة حقوقهن فى بلدانهم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن قومى المرأة وهو يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الخميس بإطلاق ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى اللغة الانجليزية يقدم التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الإعاقة كما يقدم المجلس التهنئة إلى كل امرأة وفتاة ذات إعاقة فى ربوع مصر وإلى كل أب أو زوج أو ابن أو أخ لفتاة او امرأة ذات إعاقة ولكل الأشخاص ذوى الاعاقة ولكل الشعب المصري بهذه المناسبة.

من جانبها اكدت عضوة المجلس النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة ان قومى المرأة باحتفاله باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة من خلال اطلاقه اول ترجمة لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الى الانجليزية يؤكد على دوره الهام فى دعم النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى مصر وضربه نموذجا مصريا رائدا للكيانات الرسمية المصرية فى دمج النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى هيكل عمل المجلس بما يدعم قضاياهن ويمكنهن من نيل حقوقهن فقد كان المجلس رائدا بتعيين السيد الرئيس عضوة من اعضائه لسيدة ذات اعاقة وسار المجلس على هذا النهج ليستحدث لجنه من لجانه للدفاع عن قضايا هذه الشريحة وهى لجنة المرأة ذات الاعاقة كما يستكمل دوره فى دمج النساء والفتيات ذات الاعاقة فى هياكل عمل المجلس بالمحافظات بتخصيص مقعد فى كل فرع من فروع المجلس بالمحافظات المختلفة لفتاة او سيدة ذات اعاقة وليثمر كل هذا الجهد نتائج جيدة جدا فى العمل على نيل المرأة ذات الاعاقة المزيد من حقوقها فى المجالات المختلفة