جولات للمرشدين السياحيين للتعرف على المتاحف الأثرية التي تم افتتاحها حديثا

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية للمرشدين السياحيين بالمتاحف الأثرية التي تم افتتاحها حديثا وتعريفهم بالقطع الأثرية المعروضة بها، نظّم متحف المركبات الملكية ببولاق محاضرة وجولة إرشادية لمجموعة من 35 مرشد سياحي لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به، وذلك لتمكينهم من شرح سيناريو العرض الخاص به للسائحين.

وقال مدير عام متحف المركبات الملكية أحمد الصباغ، أنه خلال الجولة تم تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الأثرية، وشرح تاريخ المتحف وأفراد الأسرة العلوية، بالإضافة إلى الهدف والرسالة التي يحملها المتحف للزائرين.

وقد أبدى المرشدين سعادتهم بهذه التجربة والتعاون مع إدارة المتحف، مؤكدين على أهمية الاطلاع والتعرف عن قرب على المتحف ومقتنياته.

يذكر أن المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

كما يعرض المتحف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.