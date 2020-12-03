وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات

شهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أمس الأربعاء، عرض قفز بالمظلات، كان قد أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف بالتعاون مع الوزارات الثلاث، وبمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة هي “مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا”، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الرياضة، ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، مشيرا إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمة التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني علي حرص وزارة السياحة والآثار علي الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدي مختلف الفئات والجنسيات.

ولفت إلى أن وزارتي السياحة والاثار والشباب و الرياضة تعملان سوياً من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.