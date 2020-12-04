المجلس التنسيقي المصري – العراقي – الأردني يبحث جدول أعمال زيارة الوفد العراقي إلى القاهرة.

بحث المجلس التنسيقي المصري _ العراقي – الأردني ، جدول أعمال الزيارة التي سوف يجريها الوفد العراقي إلى القاهرة الأسبوع القادم ومذكرات التفاهم التي ستوقع مع الجانب المصري. وقال رئيس المجلس وزير التخطيط د. خالد نجم البتال، خلال جلسة المجلس التي عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الوفد العراقي سيوقع خلال الزيارة سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن المذكرات ستشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخراً. وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين الوزراء للجانب العراقي مع نظرائهم، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، كما سيعقد إجتماع ثلاثي بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة.