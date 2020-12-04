قبل بدء التداول عبر الانترنت – اليك أفضل النصائح للمبتدأين

تستخدم حسابات فوركس التجريبية على نطاق واسع في الوقت الحاضر، وهي أحد الخدمات التي تقدمها منصات التداول بشكل شائع.

وربما تعود زيادة شعبيتها إلى عدد من الأسباب، لعل من بينها سهولة تسجيل المستخدمين فيها، علاوة على أنها حسابات مجانية، وتعد وسيلة أساسية من وسائل إختبار استراتيجية التداول، ومدى فهم المستثمرين والمتداولين لأساسيات وقواعد منصات التداول وطريقة عملها.

للحصول على حساب تداول تجريبي، كل ما عليك فعله هو تسجيل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك مع وسيط فوركس عبر الإنترنت والبدء في استخدام حساب التداول التجريبي الخاص بك.

من ناحية أخرى، هذا النوع من الحسابات فعال للغاية في تتبع مدى تقدمك في تعلم مهارات تداول الفوركس، كما أنه يطور نزعة التداول المحفوف بالمخاطر.

إلى جانب ذلك، يتيح لك فتح حساب التداول التجريبي الحصول على خبرة التداول المفرط واتخاذ المزيد من المراكز وهو ما لا ينطبق على التداول الحي أو الحقيقي.

وعلى الرغم من أن معظم حسابات التداول التجريبية تبدأ من 25000 دولار إلى 50000 دولار من الأموال الافتراضية، إلا أن تجار التجزئة يفضلون عادة التداول فقط في الحسابات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تخصص قدرًا كم رأس المال يتراوح بين ألفي دولار إلى 10 آلاف دولار.

ولا يمكن إنكار الفائدة التي تعود على المستثمرين ، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، من قيامهم بالحصول على حساب تداول تجريبي، حيث يمكن للمتداولين ذوي الخبرة استخدامها لضبط استراتيجيات التداول الخاصة بهم؛ من ناحية أخرى، يمكن للشركات الناشئة استخدامها لتتبع تعليم مهارات تداول الفوركس بمعدل سريع.

لذلك، يُنصح بشدة باستخدام حساب تداول تجريبي بمبلغ رأس المال يعادل ذلك المبلغ الذي تنوي بدء التداول الحقيقي به. ومن ثم، يجب عليك إخبار وسيط الفوركس الخاص بك بتحديد الأموال الافتراضية لحساب التداول التجريبي الخاص بك إلى مقدار رأس المال الذي تنوي البدء به. بهذه الطريقة، يمكنك تطوير مهاراتك وإعداد نفسك للتداول المباشر في الوقت الفعلي.

ابدأ بحسابات ميكرو أو ميني

تعتبر الحسابات التجريبية الصغيرة أو متناهية الصغر للفوركس مثالية للبدء بها. هناك سبب وجيه يجعل من الأفضل دائمًا بدء التداول بحسابات صغيرة أو متناهية الصغر. عندما تستخدم الحساب التجريبي، فأنت في الواقع في مرحلة “اكتشاف الذات” مع سوق الفوركس.

ومن ثم، تعتبر الحسابات التجريبية الصغيرة أو متناهية الصغر الخيار الأفضل عندما تكون في المراحل الأولى من منحنى تعلم الفوركس، لأنها تعرضك لأدنى قدر ممكن من المخاطر. هناك مزايا عديدة لاستخدام الحسابات التجريبية؛ والأهم من ذلك أنها تجعلك على دراية بخصائص وسمات سوق العملات الأجنبية شديد التقلب.

بمعنى آخر، تعد هذه الحسابات ساحة تدريب مثالية لتطوير المهارات وأنظمة التداول.

حفظ السجلات

أثناء استخدام حساب التداول التجريبي، سوف تقوم بالعديد من الصفقات وتتعلم الكثير من الأشياء حول تداول الفوركس. تحتاج إلى الاحتفاظ بسجل لجميع صفقاتك بالإضافة إلى تدوين جميع الأسباب الكامنة وراءها. يجب عليك أيضًا تدوين ملاحظات حول الأساسيات والتحليل الفني. ستساعدك هذه الممارسة على فهم مدى جودة استراتيجيتك ؛ تحديد أخطائك ونقاط ضعفك وما إلى ذلك.

تخصيص وقتك

تداول الفوركس سوق كبير مفتوح لمدة 24 ساعة. إذا قررت الدخول فيه دون امتلاك المعرفة الكافية والمهارات الأساسية، فستجد نفسك ملتصقًا بالشاشة، مراقبًا السوق بلا توقف، قد يكون ذلك نوع من الانبهار بتجربة شيء جديد، أو شغف لتقليص فترة التدريب الخاص بك، لكنك في النهاية لن تحصل على أي شيء. لذلك، يجب أن تكون على دراية بأهم الأشياء الأساسية مثل مناطق تداول العملات الأجنبية وساعات التداول الأكثر نشاطًا وجدولة أوقات التداول وفقًا لذلك.

هنا، يجب أن تعلم أن أكثر ساعات التداول ازدحامًا هي تلك التي يكون فيها السوق الأوروبي وسوق أمريكا الشمالية مفتوحين. يعتبر هذا الوقت أكثر أوقات التداول نشاطًا في سوق الفوركس.

القدرة على اختيار استراتيجية التداول

الهدف من قيامك بإنشاء حساب تداول تجريبي ليس جني أكبر قدر ممكن من المال، ولا ينبغي أن يكون ذلك هدفك من خلال التداول المباشر

عندما تفتح حسابًا تجريبيًا، اجعل هدفك إنشاء خطة ومتابعتها. بهذه الطريقة ستعرف ما إذا كانت الخطة تعمل أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك استبعاد تلك الإستراتيجية والتركيز على شيء آخر.

اتباع خطة ليس بالأمر السهل. سترغب عقولنا في وضع الصفقات التي ليست جزءًا من خطتنا، أو تخطي الصفقات التي هي كذلك. قد ترغب أذهاننا في التمسك بالصفقات الخاسرة، والسماح لها بالتراكم، أو خفض الأرباح والخسائر بسرعة كبيرة. كل هذه الأخطاء سببها العاطفة. لا يمكننا التخلص من المشاعر، ولكن يمكننا تعلم كيفية التحكم في عواطفنا حتى نفعل الشيء الصحيح.

الميزة الإضافية للتداول التجريبي هي أننا نعمل على نظامنا في بيئة خالية من المخاطر.