“الزراعة”: اصدار 363 رخصة تشغيل مزرعة دواجن ومواشي ..والموافقة على تصدير 360 الف بيضة مائدة ..وتسجيل 136 مخاليط اعلاف ..خلال اسبوع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول نشاط وحصاد القطاع خلال اسبوع

وتضمن التقرير إصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم(89) محلية،(47) مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

فضلاً عن إصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى بالإضافة الى تنظيم عدد (3) ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات (الشرقية – كفر الشيخ -اسكندرية) لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة (المشروع القومى للبتلو – المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان – توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق).

واستمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو لدراسة اى مشكلات رعائية او صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

واضاف سليمان ان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة قام أيضا باجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (11) مصنع من مصانع الاعلاف بمحافظات (القليوبية – السويس – الغربية – الجيزة – الشرقية) للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات تحقق اعلى معدلات أداء سواء للحيوان او الدواجن او الاسماك ومتابعة انشاء وتجهيز مراكز تجميع الالبان الخاصة بالقطاع طبقاً للمواصفات القياسية فى محافظات(سوهاج – اسيوط – المنيا – جنوب سيناء) وأيضا عمل الدراسات الفنية لإنشاء عدد (2) مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة فى محافظة الوادى الجديد فضلا عن تشكيل لجان للمرور المفاجئ على بعض مصانع الاعلاف بمحافظات الوجه القبلى والبحرى لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.

والموافقة على تصدير عدد 360 الف بيضة مائدة طازج الى دولة الامارات العربية من خلال اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشات الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

والإشراف على إعدام كمية (500) طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.