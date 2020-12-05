لجريدة الرسمية تنشر قرارت فصل المناجم والمحاجر عن شركة الحديد والصلب الوطنية

ا نشرت الجريدة الرسمية للوقائع المصرية، في عددها رقم 273 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2020، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۲، التابعة للقابضة شركة الصناعات المعدنية التابعة للقطاع الأعمال، بشأن الموافقة على فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية. وقررت الشركة الآتي: الموافقة بنسبة (٨٢.٥٪) من أسهم رأسمال الشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب المصرية. تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، مع قيام شركة الحديد والصلب المصرية بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كلا منهما من أصول والتزامات مع القيام بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذلك القوائم المالية الافتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها، للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقا للمادة (۱۹) من القانون ۲۰۳ لسنة 1991والمعدلة بالقانون رقم ۱۸۵ لسنة ۲۰۲۰ مع مراعاة المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيدا للعرض على الجمعية العامةغير العادية للشركة للموافقة على التقسيم و اعتماد كافة الإجراءات وفقا للقواعد القانونية الواجبة وطبقا للمذكرة المعروضة. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية، قد قررت فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، حيث ستنقسم شركة الحديد والصلب إلى شركتين، الأولى تحت إدارة الحديد والصلب الوطنية، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر، وهي الواحات البحرية، وبني خالد بالمنيا، والأدبية بالسويس، ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان، ومن حق الشركة الجديدة حسب القرار بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب.