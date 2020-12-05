المغرب تدعم المصالحة الوطنية بين البرلمانيين الليبيين.

كشفت مصادر مغربية رسمية، أن وفدا مغربيا سيكون حاضرا في الاجتماع المرتقب لمجلس النواب الليبي في مدينة غدامس، دعما لجهود المصالحة الوطنية بين البرلمانيين المنتمين لمجلسي طبرق وطرابلس.

ويضم الوفد المغربي بعض البرلمانيين المغاربة إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون حسبما نقلت جريدة «الأسبوع» المغربية، مضيفة أن الخطوة تهدف لدعم مبادرة الرباط التي لقيت تجاوبا ليبيا لطي الخلافات والجلوس إلى طاولة المفاوضات، من أجل الوصول إلى حلول سياسية وتوافقات لجميع القضايا العالقة، سواء الحكومية أو الأمنية أو المناصب السيادية