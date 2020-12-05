“الزراعة “:احباط تهريب 6 طرود بغبغاوات نادرة من خلال مطار القاهرة

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه بناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة باحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرةتم احباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوى على بغبغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها و الحفاظ عليها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

واضاف محمود أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى

و تأتى تلك المضبوطات نتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض بتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطريه على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية