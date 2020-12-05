اللجان النقابية للعاملين بقطاع الأسمنت يتضامنون مع زملائهم بالمنيا ضد تعسف إدارة شركة كليوباترا

أعلن رؤساء وأعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات (أسمنت السويس – أسمنت القطامية – أسمنت أسيوط سيميكس – أسمنت تيتان الإسكندرية– أسمنت لافارج – أسمنت حلوان – أسمنت تيتان بني سويف)، تضامنهم الكامل مع زملائهم العاملين بشركة أسمنت المنيا والتي تم بيعها من مجموعة أسمنت السويس لشركة إعمار ثم شركة كليوباترا، فيما يتعرضون له من تعسف واضطهاد من قبل إدارة شركة كليوباترا سواء بالإغلاق أو بالنقل التعسفي أو بالانتداب الدائم خارج الإطار الوظيفي والمهني.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأسمنت بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والتي ناقشت أزمات قطاع الأسمنت، بحضور عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، وممثلين عن العاملين في شركات الأسمنت.

وثمن المجتمعون الجهود التي تقوم بها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع وزارة القوى العاملهة في مساندة العاملين بشركة أسمنت المنيا (كليوباترا) وكافة الإدارات المعنية.