إلغاء قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر والتحفظ على أموالها في قضية “التمويل الأجنبي”

ألغى قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرار منع الناشطة إسراء عبد الفتاح عضو حركة “6 أبريل” من السفر والتحفظ على أموالها في قضية “التمويل الأجنبي”.وأصدر قاضي التحقيق بيانا جاء فيه: “رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون المساس بوقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.وأضاف، أن أوراق الدعوى بلغت أكثر من 20 ألف ورقة حتى تاريخه، تم تجميعها من الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، ووزارة المالية، وزارة التضامن، والبنوك، وغيرها، وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق.من جهته، قال المحامي محمد الزارع إن “قرار قاضي التحقيق شمل كلا من حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير، وإسراء عبد الفتاح، والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى”.