بعد السويركي وثابت .. “أمن الدولة العليا” تقرر حبس وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري بتهمة تمويل الإرهاب

نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها.

“الازهري” هو الوزير الأسبق فى عهد حكومة هشام قنديل، تم اتهامه فى ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والتي تحمل الرقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا..وذكرت مصادر أن القضية بها عدد آخر من المتهمين.

وأشارت مصادر إلى أن النيابة واجهت المتهمين فى جلسة التحقيق الأربعاء الماضي بما هو منسوب إليهما فى محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، لتصدر فى نهاية الجلسة قرارها المتقدم بحبسهما احتياطيا لمدة 15 يومًا مع استكمال التحقيقات.

يذكر أن الأزهري كان متهما فى أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلى أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه فى القضية الجديدة موضع التحقيقات.

وفي في السياق ألقت القوات الأمنية القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي مالك محال “التوحيد والنور” لبيع الأقمشة والملابس والأجهزة بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها.وذكرت مصادر مطلعة أنه “من المقرر أن يمثل السويركي أمام جهات التحقيق لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه”.ويتهمه الأمن بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية والانتماء إليها.وسيد رجب السويركي من مواليد عام 1945 في محافظة الدقهلية، متزوج وله أربعة أبناء هم أحمد ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله من زوجته الأولى فريدة عثمان.

وفي نفس السياق نفسه نقلت الجهات المختصة صفوان ثابت إلى سجن طرة ، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية.وكان ثابت قد خضع للتحقيق في حضور محاميه، وخلال ذلك واجهته النيابة العامة، بالاتهامات المنسوبة له.وقبل يومين أعلنت شركة “جهينة” التي يملكها ثابت أنه تم القبض على مالكها والتحفظ على أمواله.

وفتح قرار حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، العديد من الملفات فى علاقة صفوان ثابت بالجماعة الإرهابية التى امتدت لسنوات طويلة.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، بعدما أصدرت شركة جهينة المملوكة لـ”ثابت” بيانا الأربعاء الماضى، أعلنت فيه القبض على صفوان ثابت والتحفظ على أمواله، دون ذكر أي تفاصيل عن الاتهامات، ولم تعلن النيابة العامة عن أية تفاصيل بشأن التحقيقات.