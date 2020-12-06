وزير الكهرباء يعقد إجتماعاً بشأن “الطاقة المتجددة “

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الخامسة لعام 2020 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضورالمهندس أسامة عسران – نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة ،

أكد الدكتور شاكر أن هذه الإجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ، ورفع إتاحية المحطات ، ورفع كفاءة الوحدات ، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 .

أوضح الدكتور الخياط أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2021، والتي قدرت جملتها للعام المالي 2021/2022 بنحو 9 مليار جنيه مصري، موزعة علي نحو 3 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 6 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنقطة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

كما استعرض موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الإتجاه.

هذا وقد استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية ومنها محطة الكريمات الشمسية الحرارية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت.

وفي ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة – ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها سواء كانت مشروعات حكومية مملوكة للهيئة أو مشروعات قطاع خاص، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه .