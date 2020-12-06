النائب خالد عيش يشيد بترحيب الجاليات المصرية بأوروبا بزيارة الرئيس السيسي لباريس

وجه النائب خالد عبداللطيف عضو مجلس الشيوخ تحية قلبية للجاليات المصرية بمختلف الدول الاوروبية بعد اعلان ترحيبهم الكبير بالزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العاصمة الفرنسية باريس غداً الاثنين وقال ” عيش ” فى بيان له اصدره اليوم أن اعلان المصريين بالخارج لكافة الخطوات التى يتخذها الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومي المصري وبناء الوطن من خلال المشروعات القومية التي تتبناها مؤسسات الدولة على كافة المسارات مؤكدا ان المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم اصبح لهم دورهم التاريخى والمهم فى الدفاع عن الدولة المصرية. مشيداً بالنجاح الكبير الذى حققته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى كل مايتعلق من قضايا وملفات تتعلق بابناء مصر بالخارج والحفاظ على كرامتهم ومواجهة مختلف المشكلات التى تواجههم.

وأكد أن كرامة المصريين بالخارج أصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى “خط أحمر” والدفاع عن المصريين بالخارج اصبح عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مشيداً بدور ابناء مصر بالخارج فى دعمهم للاقتصاد المصرى وحرصهم على المشاركة والمساهمة فى انحاز مختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع انحاء البلاد.

وأشاد النائب بالبيان الذى أصدره الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وترحيبها فيه بالزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى لفرنسا غداً وأهمية هذه الزيارة لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح الدولتين ويحقق أهدافهما المشتركة، ولا سيما العمل على الحفاظ على العلاقات المميزة بين مصر وفرنسا وتعهد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بأنه كمنظمة مجتمع مدني تمثل الدبلوماسية الشعبية المصرية في فرنسا بمختلف مكوناتها من جمعيات وشخصيات ورجال وسيدات وشباب من مختلف الشرائح بمواصلة العمل دوما في الحفاظ على العلاقات بين البلدين وبث الوعي ومكافحة الإعلام المعادي والمعلومات المغلوطة.