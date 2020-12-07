عبدالعال يدلي بصوته في جولة العادة لانتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس النواب أن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل والخارج خاصة وإنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

قائلا: إن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري ومؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفًا: وهي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات غير ضروري.

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للاجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات مثل الجيش والشرطة، وأضاف: والتحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب.

وقال رئيس مجلس النواب إن البرلمان السابق كان استثنائي وقام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة وقام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة، وصاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن.

وقال رئيس مجلس النواب إن التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة ومنها قانون المحليات الذي سيصدره المجلس القادم.

وكشف رئيس البرلمان ان المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ و حول ريادة نسبة تمثيل للشباب في البرلمان القادم، قال مصر دولة شابة والأغلبية للشباب وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج ناجح ولها دور ملموس ولها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع والرقابة.

وقال رئيس البرلمان إن التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية والأحزاب والتنوع ثراء في المناقشات وينعكس بشكل ايجابي على التشريع والرقابة.