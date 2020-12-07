التأمينات تعتمد الحساب الختامي 322مليار جنيه ايرادات الهيئة و228مليار قيمة المصروفات
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكامل هيئتة إجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020.
و أوضح رئيس الهيئة أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 2019/2020.بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 2019/2020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.