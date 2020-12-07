علي هامش جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. تصريح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 أن البعثة من خلال تواجدها الميداني في عدد من المحافظات المصرية تفقدت 988 لجنة ومركز انتخابي منذ انطلاق المسار الانتخابي في أكتوبر الماضي إلى غاية انطلاق المحطة الانتخابية الأخيرة في هذا الاستحقاق . وأكد أن هذه الانتخابات التي اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي بفضل الإشراف القضائي الكامل لكافة جوانب العملية الانتخابية في تطابق مع الأنظمة القانونية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة تؤشر على توجه واضح لضمان سلامة الفعل الانتخابي، وتؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة “كورونا ” . وفي نفس السياق ، قال السفير أن انتخابات مجلس النواب 2020 خطوة مهمة لاستكمال المنظومة المؤسساتية ودعائم البناء الدستوري ، وترسيخ حق المواطنين والمواطنات في الترشح والانتخاب وفق الأحكام التشريعية الجديدة التي كرست التمثيل اللائق لأطياف المجتمع في المجلس النيابي وخاصة النساء. وفي هذا الصدد ، أعرب السفير خطابي عن شكره العميق للتعاون البناء لرؤساء اللجان من قضاة ومستشارين التي تفقدها أعضاء البعثة الأمر الذي مكنهم من أداء مهمتهم في رصد ومعاينة وملاحظة مجريات هذه العملية الانتخابية في ظروف جيدة .