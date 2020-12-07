محمد جبريل كاتب وطني كبير يستغيث بالرئيس بالسيسي

تعرض محمد جبريل وهو كاتب وطني كبير وحاصل على جائزة الدولة التقديرية.،وله أكتر من 50 كتاباً ولعب دورا مهما وعظيما فى الحركة الثقافية المصرية والعربية ،ومن أكتر المفكرين الذين كتبوا عن مصر وإستقرارها في مواجهة كافة التحديات ،وتعرض لواقعة غريبة ،استغاث بسببها بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لانقاذه .. فجأة وجد الروائى الكبير محمد جبريل نائب رئيس تحرير جريدة المساء “82 عاما” نفسه محكومًا عليه بالسجن لمدة عام وغرامة خمسة آلاف جنيه.. ليس بسبب رأي كتبه.. أو لأنه اعتدى على جار له بالضرب ..ولا لأي شيئ من هذا القبيل.السبب مضحك وعبثى للغاية.. فالأستاذ الكبير يسكن فى شقة بحى النزهة بمصر الجديدة.. العمارة فيها 12 شقة.. الحى ترك كل سكان العمارة ورفع قضية على الكاتب الكبير .. وقال فى الدعوى إن العمارة تحتاج الى تنكيس وهو لم ينكسها.. وصدر الحكم !!

الدكتورة زينب العسال زوجة الكاتب الكبير حاولت لقاء رئيس الحى كي توضح له إن محمد جبريل 82 سنة مريض ولايغادر بيته بسبب ظروفه الصحية وعدم استطاعته السير على قدميه..وإنه مجرد مالك لإحدى الشقق وليس مالكًا للعمارة.. لكن رئيس الحى أبى واستكبر، ورفض يقابلها.