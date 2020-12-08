اتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، فيما يتعلق بتقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي، من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة مخزونات المبيدات المتقادمة، بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة.