مسار التطبيع والمصالحة فى دول الخليج.. مصر خارج المعادلة السياسية إقليمياً

سارعت دول إقليمية عِدة بالترحيب بقُرب التوصّل لاتفاق، بوساطة أمريكية، لتسوية الأزمة الخليجية الخليجية خاصةً بين السعودية وقطر, حيث كانت السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر في يونيو 2017، مُتهمين إياها بدعم وتمويل الإرهاب, منذ ذلك الحين سعت دول أبرزها الكويت إلى حل الأزمة، لكن دون جدوى.

وبعد زيارة ” جاريد كوشنر” صهر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته “دونالد ترامب” إلى كل من قطر والسعودية, أكد الطرفان حرصهما على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، والوصول لاتفاق نهائي يحقق ما يصبو إليه الطرفان من تضامن دائم بين دول الخليج.

ويرجع الخبراء السبب الرئيسى الذى أدى لاتخاذ مثل تلك الخطوة فى هذا التوقيت السياسى, إلى أنه يأتى فى سياق توحيد جبهة خليجية موحدة ضد إيران, بالإضافة إلى توحيد مسار التطبيع الخليجى الإسرائيلى.

يُذكر أن بداية التطبيع الخليجى الإسرائيلى الرسمى كان أغسطس الماضى, بين كل من الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلى, ومن ثم لحقت بها دولة خليجية أخرى وهى البحرين, وبدت الأمور تتكشف بأن كلا من قطر والسعودية ستعلنان رسمياً عن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال, ولكن تأخر الإعلان لأسباب مختلفة, لكنه من المتوقع الإعلان قريباً ورسميا عن تطبيع العلاقات بين دول الخليج وكيان الاحتلال.

ويحاول ” كوشنر” حل أكبر مشكلة افتعلها مع إدارة ترامب، وهي مشكلة حصار قطر، حيث يريد لعب دور حمامة السلام الأخيرة لحل المشكلة، وترميم صورة الإدارة الأمريكية الحالية لتحقيق حلمه بجر كل المنطقة لاتفاق التطبيع.

ومن المرجح أن انتهاء حقبة الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب ” والدخول فى حقبة الرئيس الأمريكى الجديد “جو بادين”, لن تكن سلسة بالقدر الذى يتوقعه بعض المراقبين والمحللين للساحة الإقليمية والدولية, فالرئيس ترامب المُنتهية ولايته لا يريد الخروج من المشهد السياسى, إلا بتنفيذ أجندة محددة وتصفية قضايا عالقة وتوظيف قضايا أخرى, لترسيم الحدود السياسية فى الإقليم قبل مغادرته للبيت الأبيض, وذلك لفرض وضع سياسى قائم وخريطة جيوسياسية إقليمية على الجميع سواء الرئيس الأمريكى الجديد ” بايدن”, أو القادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب, ومن أجل أيضاً توريط بايدن فى العديد من الملفات الإقليمية, بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية المعنوية باعتبارها انتصارات تاريخية.

ملفات عزل مصر فى الإقليم..

على الجانب الآخر، يُرجّح العديد من المراقبين والمحللين الاستراتيجيين أن مسارات المصالحة الخليجية الخليجية دون إشراك مصر فيها, باعتبار أن مصر طرف أصيل فى التحالف الرباعى المُقاطع لدولة قطر, ناهيك عن أن مصر لاعب إقليمى مهم, توحى بأنها عملية ممنهجة لعزل مصر عن الخليج وزحزحة دورها فى الإقليم.

وأحد أبرز العوامل التى تؤكد هذا الطرح, هو قيام شركة “غوغل” بالتخطيط لمد كابل من الألياف البصرية يربط بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية، حيث إن مد هذا الخط سيكلف نحو نصف مليار دولار كبديلٍ عن المرور بمصر, الكابل “بلو رامان” سيربط في النهاية بين الهند وأوروبا، والشبكة الجديدة ستفتح ممراً جديداً أمام حركة الإنترنت العالمية, رغم أنه من السابق لأوانه الإعلان عن المضي قدماً في المشروع، نظراً لأن الكابل يتجاوز عدة حدود، ويتطلب موافقة العديد من وكالات المعايير، وهناك إمكانية لإعادة مسار الكابل مرة أخرى إذ حدث أي عائق جديد, ولكن ذلك لا يمنع من أن الأمر تم مناقشته فعلياً بين بعض الدول الخليجية وكيان الاحتلال الإسرائيلى, فى إطار الصفقات التجارية كتعاون اقتصادى بين الطرفين.

ويأتي المشروع في ظل مساعي الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية، إلى جانب العمل على تعظيم دور الدولة إقليميًا وعالميًا في مجال الاتصالات الدولية.

هذا بالإضافة إلى التنسيق الدبلوماسى التجارى الاقتصادى الخليجى الإسرائيلى, خاصة حول الممر المائى الهام فى الإقليم (البحر الأحمر), حيث تؤكد المؤشرات على عملية ربط بين كل من ميناء جدة وإيلات, فيما يخص نقل البضائع والمواد البترولية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلى ومنها إلى دول أخرى سواء أوروبية أو غير أوروبية, بالإضافة إلى أن هناك دراسة إسرائيلية حول إمكانية فتح معبر بحري مباشر للحجاج المسلمين حملة الجنسية الإسرائيلية، من ميناء إيلات إلى ميناء جدة بالسعودية. وهناك أيضاً التعاون في تشغيل خط سفن حاويات، منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي بالإمارات.

واللافت للنظر أن مصر ليست طرفاً أصيلاً فى مثل تلك التفاوضات والتحركات, رغم أن تلك التحركات ربما يكون لها أثر سلبى مستقبلياً على كافة المستويات, خاصة الاقتصادى والأمنى!

يبدو أن هناك عملية تُجرى تؤسس لتغيير كبير في جيوبوليتيك الخليج والقرن الأفريقي والبحر الأحمر, ولكن من المؤكد أن تلك العملية لا تتضمن مصر فيها كشريك حضارى ورئيسى فى الإقليم, ومن هنا يولد تساؤل تلقائى حول أسلوب الردع المصرى, وإعادة توازنها, وفرض السيادة الإقليمية فى المستقبل القريب والبعيد, وصناعة تحالفات وشراكات دولية وإقليمية جديدة قائمة على المصالح المشتركة كجبهات ردع, لأنها تلك المرة ليست مؤامرة, وإنما ترسيخ لفرض أمر واقع جديد فى الإقليم العربى (سابقاً), إقليم الشرق الأوسط الجديد (حالياً), وهو عزل مصر إقليمياً عن محيطها العربى خاصة, وصياغة تحالفات جديدة مصر ليست طرفاً فيها.