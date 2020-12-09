منصور عبدالغني يكتب:انتصار السيسي.. والطبقة الوسطى

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انتصار السيسي.. والطبقة الوسطى

منصور عبدالغني

قطعا من لم تغيرها مناصب زوجها كقائد لمنطقة عسكرية ومدير لإدارة المخابرات الحربية, ثم قائد عام للقوات المسلحة وتستمر محافظة علي شخصيتها كأحدث سيدات الطبقة الوسطي بخصائصها ومميزاتها وروافدها التي تحفظ للدولة المصرية هويتها واستقرارها, فإنها لم ولن تتغير بتولي الزوج سدة الحكم في البلاد.

عظمة الإطلالة التليفزيونية للسيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية في حديثها قبل أسبوعين أنها جاءت بعد 7 سنوات من دخول القصر الرئاسي لتؤكد لمشاهديها في مصر والوطن العربي أنه أي “القصر الرئاسي” مقر للإقامة فقط مرتبط بمهمة وطنية يؤديها الزوج لا تختلف كثيرا عن المهام العديدة التي قام بها طوال مسيرته العملية.

بعيدا عن الألقاب قدمت السيدة انتصار السيسي نفسها للشعب المصري كأم وزوجة وأخت فخورة بانتمائها لمنطقتها العريقة في شارع الجيش والجمالية, وكان حديثها تلقائيا بسيطا ينم عن طيبة وثقافة وسلام نفسي اجتماعي وجميعها صفات يصعب علي ساكني القصور الرئاسية في العالم الاحتفاظ أو التحدث بها. كما أنها عبرت عن قيمة الطبقة الوسطي وأهميتها في المجتمع وضرورة الحفاظ عليها والتصدي لمشاكلها لضمان الاستقرار لاستكمال مشروع بناء الدولة.

تحدثت كمصرية عاشت، ومازالت تعيش بين الناس، عانت معاناتهم وأمنياتهم وأحلامهم, رعاية أسرتها في مقدمة اهتماماتها، مؤمنة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع, وكشفت السيدة انتصار السيسي بحديثها مفاتيح شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدقه الذي انطلق من قناعاته عندما ذهب إلي الكاتدرائية المرقسية كأول رئيس واعتذر لسيدة مصرية تعرضت للتحرش، وجعل المواطنة أساس تولي الوظائف القيادية في الدولة واحترامه وتقديره للمرأة وفتح المجال أمامها للمشاركة في تنمية المجتمع.

سيدة مصرية بدرجة زوجة رئيس أمضت 7 سنوات في صولجان الحكم وإغراءاته كانت كفيلة أن تجعلها تقدم نفسها كإحدي المشاركات في نوادي الروتاري أو المجالس القومية للمرأة والطفولة وتنشئ لنفسها دورًا في جميعات رعاية الأيتام والمسنين إلا أنها لم تفعل، وخاطبت الجميع كأم وزوجة وأخت معبرة عن تطلعات وأحلام الطبقة الوسطي فكان الحوار صادقا ومؤثرا وكاشفا لجانب آخر من حياة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رحم الله الشهداء وتحيا مصر