اتحاد أصحاب المعاشات يطالبون بحل مشكلات” المعاش المبكر”

أكد “البدرى فرعلى “رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020،اسفر عن العديد من المشكلات وضياع حقوق الالاف من اصحاب المعاشات المبكرة.

وأضاف “البدرى “أن هناك العديد من المواطنين خدموا لمدة تزيد على عشرين عاما ,وتقدموا بطلبات الحصول على المعاش المبكر قبل صدور القانون ,وحتى الان لم يتم البت فى طلباتهم رغم انهم سجلوا وفقا للقانون القديم ,مطالبا بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لما فيها من ضرر على العاملين الذين خرجوا قبل القانون وبعده.,خاصة أن المادة 21 الخاصة بضوابط وشروط المعاش المبكر تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر، منها بلوغه سن الخمسين سنة والحفاظ على حقوقه التأمينية.

ومن جانبه أكد “منير سليمان”المتحدث الرسمى للاتحاد,أنه رغم مرور أكثر من 9 أشهر على صدور القانون الا أن اللائحة التنفيذية له التى تشرح وتفسر اجراءات وآليات التطبيق لم تصدر حتى الآن, وهو الامر الذى جعل موظفى هيئة التأمينات أنفسهم فى حالة ارتباك وتخبط,وغير قادرين على قبول اى طلبات جديدة للمعاش المبكر ,أو حتى البت فى الطلبات القديمة ,ولذلك هناك مئات آلاف الشكاوى التى يطلقها المتضررون يوميا من اصحاب المعاشات المبكرة.

وأوضح ان الاتحاد بصدد الطعن بعدم دستورية القانون نظرا لتضمنه العديد من المواد التى لا تتوافق مع ما نص عليه الدستور.

وفيما يخص صرف العلاوات الخمس اكد سليمان أن الاتحاد قام برفع دعوى قضائية نطالب فيها تفسير حكم العلاوات الخمس، حيث أن القانون الذى صدر مؤخرا وتنفذه وزارة التضامن يخالف منطوق الحكم الذى سبق وحصلنا عليه ,ويسقط حق ملايين من المستحقين.