فريدة النقاش تكتب :مسرح العبث

قضية للمناقشة

مسرح العبث

*بقلم فريدة النقاش

بحثت طويلا عن عنوان شامل جامع لوصف حالتنا الآن فلم أجد أصدق ولا أدق من هذا العنوان “مسرح العبث” وأخذت استعيد المناخ والوقائع التي كتب فيها “يوسف إدريس” مسرحية “الفرافير” والتي جاءت احتجاجا قويا علي ما يمكن أن اسميه العبث الكوني. بحث “يوسف إدريس” الفنان الموهوب عن الجذور العميقة لهذا العبث فتوقف عند الاستغلال الذي يولد العبودية, ثم خرج منه بسرعة إلي البحث المضني عن معني للوجود الإنساني, عابرا بسرعة على فكرة اكتمال هذا الوجود عن طريق الحرية, وهو يسأل بإخلاص عن إمكانية ما للإمساك بها هي الحرية في عالم العبودية الحديثة, تلك العبودية التي اخذت تنجذر في وجدان البشر لدرجة أن وصفها, العالم الراحل مصطفي صفوان “بالعبودية المختارة”.

الحرية إذن كانت ولاتزال الهدف شبه المستحيل لهؤلاء الذين كافحوا منذ بدء الخليقة من أجل عالم أجمل وأرقي, عالم يليق بالإنسان الذي كرمه الله, الانسان الذي طالما تطلع إلي هذه الحرية, ولم يعرف الرضا أبدا بما أنجزه علي دربها لأنها تكتسب في كل خطوة معان جديدة أعمق وأشمل, فليس الرضا من عادة الإنسان المتسائل الذي شيدت تساؤلاته صروح الحضارة عبر الأزمنة, وبقيت هذه التساؤلات تتجدد, وتتولد منها تساؤلات جديدة تستجيب لما تأتي به الحياة, وما يحمله الواقع من جديد, وما تسفر عنه الصراعات الاجتماعية والطبقية التي لم تهدأ.

نشأ مسرح العبث في أوروبا في ظل أزمة شاملة بعد الحرب العالمية الثانية والمآسي التي تولدت عنها, وما اكتشفه الكتاب والمفكرون والفنانون والمسرحيون الاكثر حساسية من الهمجية التي وسمت سلوك بشر كأنهم ارتدوا إلي الحالة الوحشية الأولي, إذ يقول لنا “نجيب محفوظ” إن الإنسان جديد والوحش قديم.

وعرفت أوروبا في ذلك الحين وحشية “هتلر” والنازية, وممارسات الاستعماريين الذين فاجأتهم حركات التحرر الوطني في المستعمرات فنكلوا بها رغم ادعاءات التحضر, وسجل التاريخ كل المخازي التي ارتكبوها في حق الشعوب, تملك المخازي التي أدت إلى فقدان هذه الشعوب الثقة في كل الشعارات وحتي الافكار التي انطلقت من المراكز الاستعمارية القديمة حتي بعد أن تراجع الاستعمار العسكري متخذا الشكل الاقتصادي الأحدث, وهو ما تعاملت معه طلائع هذه الشعوب ودفعت أثمانا باهظة من أجل الحرية وحملت الشعوب في هذا السياق احتراما وامتنانا لقلة من مثقفي الدول الاستعمارية, تلك القلة التي قرأت تاريخ الانسانية بنزاهة وموضوعية, ولم يكتف بعضهم بالتضامن مع شعوب المستعمرات, بل انخرطوا في النضال العملي ضد المستعمرين, وعرفت الشعوب معني التضامن الأممي الذي طالما شكل سندا قويا لمناضلي المستعمرات والطلائع الشعبية فيها وهي تكافح من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.

وظل هذا التضامن الأممي الذي أخذ يتسع مع تطور وسائل الاتصال يزعج الديكتاتورية والاستبداد ويسبب الحرج لكل الذين يتصورا انهم يمكن أن يستخدموا أدوات العصر , بينما يغمضون عينهم عن القيم العليا التي انتجها الكفاح الإنساني, أما بسبب الديكتاتورية والاستبداد, أو بسبب اللامبالاة التي هي واحدة فقط من نتائج إغلاق المجال العام وقمع الحريات.

يتولد العبث في المسرح مستلهما عبث الواقع من التناقض الصارخ بين الشعارات والممارسة الي زيادة وطأة الاستغلال مع التنافس علي تجميله, والقول بأنه حالة عالمية , وان اي بلد في الدنيا لا يستطيع تجنبه, وهنا يتجسد ألم البشر كأنه قدرا إلهي لا يمكن مواجهته أو رده. وتتسع الهوة بانتظام بين تطلع البشر للحرية التي تتعمق مضامينها , وبين واقع يصادرها ويغلق كل الأبواب في وجه المناضلين من أجلها, ويجري استهلاك طاقات غالبية الشعب في البحث عن لقمة العيش التي يصبح الحصول عليها أصعب كل يوم.

ويظل خداع النفسي دواء للحالمين الذين تخلوا عن أحلامهم طوعا أو قسرا وقهرا, وأخذوا يتظاهرون كأن شيئا لم يحدث. وعلي كل حال فما الدنيا إلا مسرح كبير هو الآن مسرح العبث.

كتب المبدع الراحل “محمود دياب” الذي لم يوفه النقد حقه – مسرحية قصيرة بعنوان “الرجال لهم رءوس” يتسلم فيها زوجان في مكان ما من المدينة صندوق به جثة لا رأس لها, فيحتاران قليلا ثم يتوصلان إلي الحل ألا وهو وضع مفرش جميل فوق الصندوق يلعبان عليه الورق كأن شيئا لم يحدث. بينما الكارثة راقدة في الصندوق تسخر منهما.

كان خداع النفس هو الجرح الأعمق الذي ألهم “دياب” عمله, وهو الجرح الذي آلمه ونزف حتي الموت المبكر, وكنت اللامبالاة العامة قد ضاعفت من ألمه, تلك اللامبالاة التي ترافقت مع خداع الذات المريح لا لتقضي علي “محمود دياب” وحده بل علي عشرات آخرين من الموهوبين الحساسيين الذين لم نعرفهم , ومع ذلك يظل الحالمون بعالم آخر يهتفون : تحيا الحياة.