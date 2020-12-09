في مؤتمر دولي بأكاديمية الفنون:مستقبل فنون الطفل في القارة الأفريقية

أقامت اكاديمية الفنون مؤتمرا تحت عنوان “فنون الطفل الأفريقي”, رأس المؤتمر د. ايمان مهران, وشارك فيه عدد من الباحثين من مختلف الدول الافريقية.

وقدمت في المؤتمر – الذي أقيم إلكترونيا نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا – مجموعة من الأبحاث التي تناولت الفنون المختلفة المقدمة لتنمية ثقافة الطفل في القارة السمراء.

تحدث د. عبد الله إبراهيم من السودان حول “أغنيات تنويم الطفل السوداني, وإسهام هذه الأغنيات في تشكيل وتنشئة الأطفال تربويا وتعليميا وتثقيفيا بما تحمل من معان, فلكل فرد سوداني ذاكرة طفولة نابضة بألحان ونصوص تغنت بها الأمهات اللائي يبذلن جهودا في مجاراة الألحان المألوفة أو التي يتنكر لها.

وقدمت الباحثة الإريترية خديجة أدريس عثمان بحثا حول “الألعاب الشعبية في إريتريا تجسد المتعة حيث تحاكي العقل والبدن وذاكرة الوطن التي تعكس الماضي بكل تجلياته الثقافية والاجتماعية والسياسية أيضا، خاصة ان اريتريا مرت بفترات عصيبة عانت من الاستعمار والحروب طويلا حتي نالت استقلالها عام 1993, ورغم ذلك ظلت هذه الالعاب والفنون والاغاني الشعبية راسخة أمام كل التحديات والتغيرات, لذا سنجد لغة التحدي متغلغلة في هذه الألعاب التي تصوغ للأجيال ذاكرة مشحونة بمعني الهوية والانتماء.

سياسات ثقافية

وتحدث د. رشيد امحجور من المغرب- في بحثه “من أجل سياسة ثقافية وفنية للطفولة المغربية ” قائلا: إن المسألة الثقافية الخاصة بالطفولة بمثابة مفتاح أساسي لايجاد حلول لمعضلات عديدة تعيشها الأسر والأطفال, في الحي والمدرسة, بين الإخوة والأصدقاء, وحلولها فيها مفاتيح أخرى لما يتخبط فيه المجتمع من مشاكل مرتبطة بالطفولة.

إن اية سياسة ثقافية وفنية لطفولتنا يجب أن تكون بديلة مائة في المائة لما هو سائد في الوضع الراهن.

دور الموسيقي

وتحدث د. محمد جمال الدين عن “الموسيقي والبناء المتكامل لشخصية الطفل الأفريقي” قائلا “أصبحت للموسيقي أهداف عديدة داخل أفريقيا منبثقة من الأهداف العامة للتربية والأهداف الاجتماعية, ومنها :إعداد الطفل الأفريقي للمواطنة الصالحة داخل مجتمعه وأيضا تجاه القارة السمراء, وتربيته علي المبادئ والمثل العليا, وغرس الانتماء من خلال دعم وتأصيل القيم الروحية والدينية, والسلوك والخلق الاجتماعي والديموقراطي.

وتحدث د. أشرف عبدالرحمن عن “محمد فوزي رائد أغاني الأطفال” مستعرضا تجربة المطرب والملحن المصري في ابتكار أغانٍ جديدة للطفل مثل “ماما زمانها جاية” وغيرها.

وتحدث الباحث د. إبراهيم سوري دومبيا – من غينيا- عن “الباليه الأفريقي لجمهورية غينيا كوناكري” مؤكدا علي أن فرقة “البالية الأفريقي الغيني” اشتهرت في الخارج لعقود طويلة, فقد تم إنشاء الفرقة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وقدمت عشرات العروض التي لاقت نجاحا كبيرا.